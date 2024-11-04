Надежда Сасс: Трамп готовит новую версию «минских соглашений» для Украины

Трамп может предложить новую версию минских соглашений для Украины. Financial Times со ссылкой на советника Трампа пишет, что его план по Украине может представлять собой «переосмысление» минских договоренностей 2014—2015 годов.
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