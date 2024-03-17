Путешествие в мир чудес: удивительные создания, о которых вы могли и не слышать

Ангорский кролик: возвращение к пушистым корням Изображение Wikimedia Ангорский кролик, прекрасное создание, словно затерянное в облаке пушистых волокон, скрывает своё тело под мягким, длинным (достигающим 25 см) покрывалом шерсти, оставляя лишь нос без укрытия.
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