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Аргументы недели

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Татьяна Ким прокомментировала пожары на складах WB

Татьяна Ким прокомментировала пожары на складах WB

После серии разрушительных атак беспилотников на логистические центры Wildberries, основательница компании Татьяна Ким дала серию интервью, в которых рассказала о масштабе трагедии, работе спасателей и планах компании по преодолению последствий.

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