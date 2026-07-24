Татьяна Ким прокомментировала пожары на складах WB

После серии разрушительных атак беспилотников на логистические центры Wildberries, основательница компании Татьяна Ким дала серию интервью, в которых рассказала о масштабе трагедии, работе спасателей и планах компании по преодолению последствий.
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