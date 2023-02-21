Костомаров в крайне тяжелом состоянии, скандал с сыном пресс-атташе «Арсенала» Тула, ЦСКА размазал «Торпедо» в КХЛ, «Ливерпуль» не продается, Уэстбрук уйдет в «Клипперс» и другие новости

Не только о футболе

1. Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей, а сейчас пишут о поражении мозга и кровоизлиянии.