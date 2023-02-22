Диана Гурцкая: сегодня о музыке

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Диана Гурцкая, и это моя авторская колонка, в которой я буду делиться с вами мыслями о самом разном: творчестве, музыке, профессиональном развитии и многом-многом другом.
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