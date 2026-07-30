Чечня завершит строительство трёх мостов и 63 км дорог к лету 2026

В Чеченской Республике к лету 2026 года откроют три моста и 63 км автодорог. Заместитель министра автомобильных дорог Аббас Темирсултанов заявил, что работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершаются, обеспечивая улучшение дорожной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии