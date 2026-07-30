Чечня завершит строительство трёх мостов и 63 км дорог к лету 2026

В Чеченской Республике к лету 2026 года откроют три моста и 63 км автодорог. Заместитель министра автомобильных дорог Аббас Темирсултанов заявил, что работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершаются, обеспечивая улучшение дорожной сети.