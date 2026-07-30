Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Чечня завершит строительство трёх мостов и 63 км дорог к лету 2026

Чечня завершит строительство трёх мостов и 63 км дорог к лету 2026

В Чеченской Республике к лету 2026 года откроют три моста и 63 км автодорог. Заместитель министра автомобильных дорог Аббас Темирсултанов заявил, что работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершаются, обеспечивая улучшение дорожной сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии