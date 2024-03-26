От ворот поворот: Макрон потерял ещё одну колонию — Сенегал уходит от Франции

Сегодня 1,3K прочитали Ситуация в странах Французской Африки находится в напряженном состоянии, изменения происходят стремительно, и страны, ранее ориентировавшиеся на Париж, активно ищут новые пути и союзников за рубежом.
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