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От ворот поворот: Макрон потерял ещё одну колонию — Сенегал уходит от Франции

От ворот поворот: Макрон потерял ещё одну колонию — Сенегал уходит от Франции

 Сегодня 1,3K прочитали Ситуация в странах Французской Африки находится в напряженном состоянии, изменения происходят стремительно, и страны, ранее ориентировавшиеся на Париж, активно ищут новые пути и союзников за рубежом.

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