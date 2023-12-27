Минтранс Подмосковья подвел итоги работы по ликвидации пробок в 2023 году

Дорожные специалисты Московской области провели 375 мероприятий для ликвидации пробок за год. Чтобы разгрузить магистрали и шоссе, в городах перенастраивали светофоры, открывали круговые перекрестки и меняли схемы движения.
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