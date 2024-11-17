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Скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет продали с молотка во Франции

Скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет продали с молотка во Франции

Скелет 22-метрового травоядного динозавра продан на аукционе за шесть миллионов евро во Франции. Об этом 16 ноября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные аукционных домов Collin du Bocage и Barbarossa.

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