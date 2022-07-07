Popcaketv

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Не смогли удержаться! Чонгук и Ви попались в кровати после скандала с балийцем. Видео

Не смогли удержаться! Чонгук и Ви попались в кровати после скандала с балийцем. Видео

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) — молодые амбициозные парни, под ногами которых уже давно лежит весь мир. Рассказывать о том, что у каждого из ребят тысячи увлечённых их творчеством фанаток, скорее всего, не стоит, но айдолам, похоже, совсем неинтересно внимание девушек в романтическом контексте.

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