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В Калуге обсудили начало весенней призывной кампании

В Калуге обсудили начало весенней призывной кампании

В Калуге обсудили начало весенней призывной кампании, которая начнётся 1 апреля. В инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий и военными комиссарами муниципальных образований региона приняли участие заместитель губернатора Василий Быкадоров, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и военный комиссар региона Олег Львутин.

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