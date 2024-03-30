В Калуге обсудили начало весенней призывной кампании, которая начнётся 1 апреля. В инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий и военными комиссарами муниципальных образований региона приняли участие заместитель губернатора Василий Быкадоров, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и военный комиссар региона Олег Львутин.