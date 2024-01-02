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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» с декабря 2015 года – 15 матчей подряд

«Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» (2:4) в 20-м туре чемпионата Англии. Безвыигрышная серия «сорок» в играх с «Ливерпулем» продлилась до 15 матчей.

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