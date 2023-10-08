Аномально теплая зима ожидается в России в 2023 году: долгосрочный прогноз погоды Елена ВайленкоСогласно последнему долгосрочному прогнозу синоптиков, Россия готовится к аномально теплой зиме в 2023-2024 годах.
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