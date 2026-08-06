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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА может отдать Мусаева в аренду, если купит форварда. «Рубин», «Ростов» и «Динамо» Махачкала претендуют на 25-летнего игрока («Мутко против»)

Сразу несколько клубов РПЛ заинтересованы в аренде 25-летнего нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева. По информации телеграм-канала «Мутко против», среди возможных вариантов есть « Рубин », « Ростов » и махачкалинское « Динамо ».

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