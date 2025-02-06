Одноклассники первой школы выпуск 1982 г.от всей души поздравляют Ермакова Виктора Вениаминовича с 60- летним юбилеем.
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Одноклассники первой школы выпуск 1982 г.от всей души поздравляют Ермакова Виктора Вениаминовича с 60- летним юбилеем.