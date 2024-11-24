Чтобы остановить гибель людей на Украине, нужно начать переговоры — Фицо

Затягивание конфликта на Украине приведет к ее ослаблению, а также к трагическим последствиям для обеих сторон, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, 24 ноября в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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