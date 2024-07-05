Снижают эффективность дезодоранта: 7 ошибок, из-за которых ваше средство не работает Алёна Юрьева Дезодоранты и антиперспиранты — неотъемлемая часть нашей ежедневной гигиены, но иногда даже самые эффективные продукты могут не справляться с задачей.