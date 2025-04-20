Феерический Первомай: Артиллерийские салюты в честь побед Красной армии

Великая Отечественная война завершена: 1 мая страна отмечает международный день трудящихся. В честь побед Красной армии и трудовых успехов в тылу объявлен артиллерийский салют в столицах союзных республик и городах-героях, приветствуя усилия народа.
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