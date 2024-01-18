Петербургский суд нашел запрещенную информацию на 633 украинских сайтах

Суд рассмотрел иск в Петербурге о признании информации запрещенной к распространению в России.Суд в Санкт-Петербурге рассмотрел иск прокурора в защиту неопределенного круга лиц о том, чтобы запретить распространение определенной информации в интернете.
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