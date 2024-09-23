В России хотят снизить тариф за проезд по платным трассам для байкеров

Как сообщает ТАСС, зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») обратился к главе Минтранса Роману Старовойту с предложением уменьшить цены на платных дорогах для владельцев мотоциклов.
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