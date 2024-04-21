Супруга Николая Носкова поделилась новостями о состоянии здоровья артиста после инсульта

Марина Носкова рассказала о последствиях перенесенного мужем инсульта, указав на повреждение речевого центра в мозге, которое оставило последствия для повседневной жизни и карьеры певца Николая Носкова, сообщает «Российская газета».
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