Захарова охарактеризовала выборы в Великобритании как анекдот

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала процесс назначения главы правительства Великобритании, охарактеризовав его как анекдот, который на Западе называют демократией.
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