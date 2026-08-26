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FiNE NEWS

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Захарова охарактеризовала выборы в Великобритании как анекдот

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала процесс назначения главы правительства Великобритании, охарактеризовав его как анекдот, который на Западе называют демократией.

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