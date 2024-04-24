В Photoshop улучшат функцию генерации изображений с помощью ИИ

Adobe анонсировала выход нового расширения для Photoshop под названием Firefly 3. По заявлениям разработчиков, утилита поможет пользователям генерировать и улучшать изображения через простые текстовые запросы прямо в приложении.
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