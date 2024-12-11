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Россия стала активнее давать кредиты третьим странам

Россия стала активнее давать кредиты третьим странам

В 2023 году Россия увеличила кредитование третьих стран более чем до 30 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости РФ стала давать займы другим государствам рекордно активно — объем предоставленных средств вырос до максимума с 1999 года.

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