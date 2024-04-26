Роковая женщина, неотразимая женщина, женщина с изюминкой - как её назвать, эту даму, которая умудрялась раскошеливать своих мужчин на миллиарды? Чем брала? Какими такими сногсшибательными прелестями и необыкновенными талантами? Женщина действительно была ну оочень дорогая! Конечно, не "была", а есть.
Как хочется быть властительницей и желательно всей вселенной
Комментарии
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Н
Нина
Обыкновенная наглая прошмандовка нашла безнравственных мудаков, себе подобных, завидовать нечему, только пожалеть, заработали прямую дорогу в ад! Тьфу, чур меня!!!
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6 час.
Татьяна Кибишева
Обычная базарная торговка, ничего примечательного и выдающегося. Создала себе ширму дорогостоящей, а Маниович поспособствовал. А вообще. - молодец, умница женщина, так и надо козлов обувать по самые помидоры!!! Мужики, вы когда научитесь находить в женщине настоящее, ценное и умное, а не продажное и наглое, как у рядовой хабалки???!!!
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5 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну здесь всё просто, какого родители воспитали, таким он и останется, а тут и тимур и фамилию себе поменял на русскую и прошмандовку себе из жидов и после жида нашёл, а основное всё в средствах массовой обосрации, это журналюги и журнашлюхи расхваливают этих ..лядей!!
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4 час.
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