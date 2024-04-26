Как хочется быть властительницей и желательно всей вселенной

Обычная базарная торговка, ничего примечательного и выдающегося. Создала себе ширму дорогостоящей, а Маниович поспособствовал. А вообще. - молодец, умница женщина, так и надо козлов обувать по самые помидоры!!! Мужики, вы когда научитесь находить в женщине настоящее, ценное и умное, а не продажное и наглое, как у рядовой хабалки???!!!

ВЛАДИМИР ЛАПИН

ну здесь всё просто, какого родители воспитали, таким он и останется, а тут и тимур и фамилию себе поменял на русскую и прошмандовку себе из жидов и после жида нашёл, а основное всё в средствах массовой обосрации, это журналюги и журнашлюхи расхваливают этих ..лядей!!