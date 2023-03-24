-А можно с вами сфотографироваться?

Общежитие театра "Современник"; на Манежной 9 кв 7( в прошлом веке) находилось не далеко от "Музея изящных искусств" , я обожал и обожаю картины, каждое воскресение ходил в музей Пушкина просто стоял и смотрел сюжетыБыла такая своеобразная подпитка.