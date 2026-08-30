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Мировое обозрение

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Загадочные спирали Наски оказались древней системой водоснабжения: стало известно как индейцы добывали воду из-под пустыни

Загадочные спирали Наски оказались древней системой водоснабжения: стало известно как индейцы добывали воду из-под пустыни

Пустыня Наска — это не только знаменитые геоглифы, которые видны из космоса. На земле там разбросаны странные спиральные воронки.

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