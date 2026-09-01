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Царьград

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Mothership: Владелец бара обрил должницу в Бангкоке без согласия

Mothership: Владелец бара обрил должницу в Бангкоке без согласия

В Бангкоке 18-летняя Муай обрилась наголо по настоянию владельца бара, чтобы покрыть долг в 60 тысяч батов за спиртное.

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