Александра Бортич: как скандальная репутация не помешала актрисе остаться одной из самых востребованных звёзд российского кино Елена ГалицкаяАлександре Бортич — 31 год, но за плечами у актрисы уже карьера, которой многие артисты добиваются десятилетиями.