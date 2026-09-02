Александра Бортич: как скандальная репутация не помешала актрисе остаться одной из самых востребованных звёзд российского кино Елена ГалицкаяАлександре Бортич — 31 год, но за плечами у актрисы уже карьера, которой многие артисты добиваются десятилетиями.
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