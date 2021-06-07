Стив Балмер эмоционально отреагировал на рывок «Клипперс», после которого команда повела «+14»

Владелец «Клипперс» Стив Балмер не скрывал радости по поводу игры своей команды в конце 3-й четверти матча с «Далласом» (126:111, 4-3), который прошел в рамках первого раунда плей-офф 6 июня.
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