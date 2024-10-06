Юбилей празднует Борис Михайлов, в честь которого назван тульский хоккейный клуб

В честь Бориса Михайлова назван тульский хоккейный клуб, который подготовил поздравительный ролик. Ранее президент РФ принял решение о награждении известного советского хоккеиста и тренера орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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