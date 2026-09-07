Трагедия звезды «Школьного вальса»: почему Наталья Вилькина ушла из жизни на взлёте надежды

Её знали и любили за редкую душевную тонкость, а широкому зрителю Наталья Вилькина запомнилась прежде всего как мать Зоси в «Школьном вальсе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Сидите тихо, мол...
- Одно лицо и два р...
- «Их уже не восемн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым