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Цена меди обновила исторический максимум превысив 14,6 тыс долларов

Цена меди обновила исторический максимум превысив 14,6 тыс долларов

Стоимость фьючерсов на медь впервые в истории превысила 14,6 тыс долларов за тонну на фоне дефицита из-за переориентации поставок в США.

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