Дефицит кадров в розничной торговле Петербурга сохраняется несмотря на рост вакансий

В августе 2026 года работодатели Петербурга разместили свыше 7,8 тысячи вакансий в сфере розничной торговли, при этом количество размещённых резюме значительно превышает этот показатель и составляет 22,2 тысячи, отмечают аналитики hh.
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