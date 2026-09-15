Ученик лицея в Орле попался на краже шкатулки с золотом

В Советском районе Орла несовершеннолетний предстанет перед судом за хищение золотых изделий. Следствием установлено, что в январе 2026 года учащийся одного из лицеев Орла, находясь в гостях у своего одноклассника, похитил у него шкатулку с золотом на сумму более 319 тыс.
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