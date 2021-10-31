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Теледоктор Мясников запретил россиянам старше 60 лет есть красное мясо

Теледоктор Мясников запретил россиянам старше 60 лет есть красное мясо

Достигнув определенного возраста, людям следует исключить из своего рациона ряд продуктов. Телеведущий и главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников перечислил основные правила составления ежедневного меню для пенсионеров.

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