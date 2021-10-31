Теледоктор Мясников запретил россиянам старше 60 лет есть красное мясо

Достигнув определенного возраста, людям следует исключить из своего рациона ряд продуктов. Телеведущий и главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников перечислил основные правила составления ежедневного меню для пенсионеров.
Достигнув определенного возраста, людям следует исключить из своего рациона ряд продуктов. Телеведущий и главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников перечислил основные правила составления ежедневного меню для пенсионеров.
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