Этнотуризм в тренде: особую популярность набирает Ямал

Внутренний туризм в России выходит на новый уровень: путешественники все реже довольствуются стандартными экскурсиями и все чаще стремятся к «живому» знакомству с традициями, бытом и природой разных народов, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов.
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