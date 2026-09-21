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Красный Север

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Этнотуризм в тренде: особую популярность набирает Ямал

Этнотуризм в тренде: особую популярность набирает Ямал

Внутренний туризм в России выходит на новый уровень: путешественники все реже довольствуются стандартными экскурсиями и все чаще стремятся к «живому» знакомству с традициями, бытом и природой разных народов, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов.

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