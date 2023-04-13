Россияне купили только 9 автомобилей Aurus по итогам I квартала 2023 года

Проведена аналитика продаж компании Aurus, и она не радует. Если углубиться в статистику первого квартала 2023 года, становится совершенно ясно, что отечественный бренд автомобилей класса люкс Aurus потерпел значительный спад на российском рынке.
Проведена аналитика продаж компании Aurus, и она не радует. Если углубиться в статистику первого квартала 2023 года, становится совершенно ясно, что отечественный бренд автомобилей класса люкс Aurus потерпел значительный спад на российском рынке.
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