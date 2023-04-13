smi.today

4 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Кто сочиняет такие заголовки? Сплошь каша масленная с маслом. Прохожие потому и прохожие, что ходят, а не ездят в авт...Mash Iptash: В Ка...
  • Надежда Никитина
    Ничего себе. Мы очень испугались. Глупые уроды.Оборзевшая Герман...
  • Галина Черныш
    Кто взрывал тот пусть и ремонтирует.Оборзевшая Герман...

Россияне купили только 9 автомобилей Aurus по итогам I квартала 2023 года

Россияне купили только 9 автомобилей Aurus по итогам I квартала 2023 года

Проведена аналитика продаж компании Aurus, и она не радует. Если углубиться в статистику первого квартала 2023 года, становится совершенно ясно, что отечественный бренд автомобилей класса люкс Aurus потерпел значительный спад на российском рынке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх