В Госдуме собрались ужесточить наказание для владельцев агрессивных собак

Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ужесточить ответственность владельцев домашних животных за нападение их питомцев на людей и других животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии