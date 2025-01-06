Китай и США столкнутся с кризисом из-за экономического давления США

Китай и США могут оказаться на грани серьезного кризиса в двусторонних отношениях с риском военного конфликта, если экономическое давление со стороны Вашингтона на Пекин не приведет к ожидаемым результатам.
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