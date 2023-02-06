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В Индии арестовали более 2000 человек за браки с несовершеннолетними

Индийские силовики провели операцию в северо-восточном штате Асам. Всему виной стали браки местных с несовершеннолетними девушками.

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