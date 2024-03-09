Бузова в Питере с любимым, Тимати подарил авто, Киркоров в форме: звёзды отметили 8 Марта

Международный женский день не прошёл мимо звёзд отечественного шоу-бизнеса. В социальных сетях только и успевай, что читать поздравления от Барановской, Малахова, Киркорова, Бузовой… Кстати, последняя сейчас в Петербурге.
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