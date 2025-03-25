Блокировку подделок на маркетплейсах хотят сократить с месяца до трех дней

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Правообладатели смогут оперативно (в срок до трех суток) блокировать продажу подделок собственных товаров на маркетплейсах – для этого им необходимо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.