Блокировку подделок на маркетплейсах хотят сократить с месяца до трех дней

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Правообладатели смогут оперативно (в срок до трех суток) блокировать продажу подделок собственных товаров на маркетплейсах – для этого им необходимо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.
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