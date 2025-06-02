Британия усиленно готовится к войне. Догадываетесь с кем?

Министр обороны Великобритании Хилли заявил о необходимости быть готовыми к войне с Россией.«Россия ежедневно атакует Великобританию в киберпространстве, зафиксированы 90 тысяч атак на оборонные системы страны, в том числе при участии государств-спонсоров.
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