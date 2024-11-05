В Севастополе запланированы строительные работы: дорога пройдет через поселок Дергачи

Работы на этом отрезке, протяженностью около 1,5 километра, начнутся от кольцевой развязки с якорем, расположенной на пересечении улицы Второй обороны и шоссе Генерала Моргунова, и будут вести до Лабораторного шоссе и улицы Горпищенко.
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