Вероятность перехода Олисе в «Реал» выросла в 8 раз за сутки. Вингер «Баварии» считает, что с мадридцами будет проще выиграть ЛЧ

Букмекеры значительно повысили шансы «Реала» на трансфер Майкла Олисе. Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе звал Олисе в мадридский клуб во время ЧМ-2026 и сказал Флорентино Пересу, что получил «позитивные сигналы» от вингера.
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