НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Вероятность перехода Олисе в «Реал» выросла в 8 раз за сутки. Вингер «Баварии» считает, что с мадридцами будет проще выиграть ЛЧ

Букмекеры значительно повысили шансы «Реала» на трансфер Майкла Олисе. Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе звал Олисе в мадридский клуб во время ЧМ-2026 и сказал Флорентино Пересу, что получил «позитивные сигналы» от вингера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии