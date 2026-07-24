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Из школьников во взрослые наставники: как сложилась жизнь 7 звёзд «Ералаша», вернувшихся в киножурнал спустя годы

Из школьников во взрослые наставники: как сложилась жизнь 7 звёзд «Ералаша», вернувшихся в киножурнал спустя годы

Для сотен советских и российских детей киножурнал «Ералаш» стал главным билетом в мир большого кинематографа с его гримёрками, камерами и первыми гонорарами.

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