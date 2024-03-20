Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Роскачество подтверждает, что Apple может отключить смартфоны в России

Роскачество подтверждает, что Apple может отключить смартфоны в России

Роскачество: Apple и Google технически могут отключить свои смартфоны в России О том, что Apple и Google могут «по указанию США» отключить все свои смартфоны в России, ранее заявил депутат Антон Горелкин.

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