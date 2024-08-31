Зверев выиграл 100-й матч на турнирах «Большого шлема»

Александр Зверев обыграл Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге US Open – 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. Он пятый раз в карьере вышел во вторую неделю на US Open и 20-й раз – на турнирах «Большого шлема» в целом.
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