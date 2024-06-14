В Свердловской области суд оставил в колонии мигранта, осуждённого за грабёж и убийство

Мужчина состоял в преступной группе и отбывает наказание за особо тяжкие преступленияВ колонии, по решению Тагилстроевского районного суда в Нижнем Тагиле, проведёт ближайшие годы мигрант, осуждённый за убийство и другие особо тяжкие преступления.