В Свердловской области суд оставил в колонии мигранта, осуждённого за грабёж и убийство

Мужчина состоял в преступной группе и отбывает наказание за особо тяжкие преступленияВ колонии, по решению Тагилстроевского районного суда в Нижнем Тагиле, проведёт ближайшие годы мигрант, осуждённый за убийство и другие особо тяжкие преступления.
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